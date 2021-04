Il sindaco a bordo del Vespucci assieme alla figlia del nostromo Coccia

La Spezia - A seguito dell’intitolazione del largo antistante l’ingresso di Porta Ospedale della base navale in Viale Nicolò Fieschi a Guido Coccia, già nostromo di Nave Vespucci, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini è stato invitato sulla Vespucci questa mattina insieme alla figlia Anna Maria Coccia.



La figlia del nostromo Coccia ha donato al Comandante di Nave Vespucci, Gianfranco Bacchi, una targa che è stata affissa nella parte della nave dove i marinai “nocchieri” svolgono la loro attività, nel luogo in cui è affisso l’elenco dei nostromi che si sono succeduti nel corso degli anni a bordo della Vespucci. A fianco al nome di Coccia, è stata apposta la targa donata dalla famiglia.



“Un momento molto commovente che ha sancito, ancora una volta, il legame indissolubile che la Città della Spezia ha con Nave Vespucci e la Marina Militare – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Ringrazio dell’ospitalità il Comandante Bacchi e la famiglia Coccia a cui la Città ha doverosamente intitolato uno slargo a Guido Coccia, a testimonianza del suo impegno come Nostromo e dei suoi valori profondamente radicati sul territorio.”