Il servizio di trasporto sociale per anziani unifica la modalità di accesso

La Spezia - L’assessorato ai servizi sociali del Comune della Spezia rilancia il servizio di Trasporto Sociale per anziani e unifica la modalità di accesso. In collaborazione con Ada, Anteas e Auser, le associazioni che storicamente autogestiscono il trasporto sociale per anziani, il servizio sarà potenziato e l’ammissione diverrà pubblica attraverso un iter semplificato di richiesta da parte dell’utente. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini anziani ultra sessantacinquenni senza disponibilità dell’auto propria o dei familiari e che devono recarsi presso strutture sanitarie o presidi medici per visite, esami, cure fisiche, cicli terapici oppure per raggiungere centri sociali, culturali o sportivi.



Il servizio, completamente gratuito per l’utente, riguarda anche le persone disabili o affette da momentanea patologia invalidante (se minori solo se accompagnati). Si ricorda infine che il trasporto sociale è rivolto esclusivamente ai residenti del Comune della Spezia con Isee ordinario inferiore a € 20.000. "Si tratta di una riorganizzazione e del potenziamento di un servizio molto importante volto a garantire il diritto alla mobilità a fasce di cittadinanza che per ragioni di salute o anagrafiche sono in condizione di svantaggio e che pertanto non sono in grado di usufruire dei normali mezzi di trasporto pubblici o privati. E’ questo un caso tipico dove l’iniziativa del mondo del volontariato si struttura per divenire parte integrante dell’offerta istituzionale di servizi socio assistenziali"- ha spiegato l’assessore ai servizi sociali, Giulia Giorgi.



Come si prenota? È sufficiente telefonare al centralino unico gestito dalla capofila del progetto Auser ai numeri 3757138591 oppure 01871571224 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalla 15 alle 17. Oppure si può telefonare al numero dello Sportello di Cittadinanza dei Servizi Sociali 0187/745670 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il martedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. Per informazioni e per le domande è possibile anche rivolgersi direttamente alle sedi delle Associazioni



ADA, Via Persio n. 35 – Telefono 0187/777544

ANTEAS, Via Paolo Emilio Taviani n. 52 – Telefono 0187/253239

AUSER, Via Parma n. 24 – Telefono 0187/513108