Il ritorno in pianta stabile delle celebrazioni religiose, è tempo di cresime

gli appuntamenti in provincia

gli appuntamenti in provincia

La Spezia - Continuano in molte parrocchie le celebrazioni del vescovo nel corso delle quali viene impartita la Cresima. Stamani monsignor Palletti è a Santo Stefano Magra, dove celebra la Messa e conferisce le Cresime in due turni, alle 10 e alle 11.30. Nel pomeriggio lo farà alle 16 a Migliarina e alle 18 a Molicciara di Castelnuovo Magra. Mercoledì alle 18 celebrazione a Valdipino, nella vigilia della festa del patrono San Giovanni Battista. Giovedì il vescovo sarà alle 11 al Fezzano, anche qui in occasione della festa patronale ed alle 18 nella parrocchia di Pozzuolo. Sabato prossimo Messa e Cresime alle 18 a Casano San Giuseppe, domenica a San Francesco di Sarzana, con due turni alle 10 e alle 11.30, e alle 18 a San Lazzaro di Sarzana.



(foto di repertorio)