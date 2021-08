Il ritorno a scuola e gli ultimi nodi da sciogliere

La Spezia - La priorità è la scuola in presenza. I dirigenti scolastici sostengono con forza la campagna vaccinale e il green pass e per fare in modo che gli alunni seguano, in tranquillità le lezioni in classe, devono avere anche gli strumenti giusti sulla gestione dei nuovi positivi tra i banchi. E' questo il coro che si leva anche alla Spezia con un punto della situazione assieme al presidente dell'Associazione nazionale presidi Andrea Cornetto.

Le basi della scuola per un rientro in sicurezza ci sono tutte e per i dirigenti degli istituti la scuola rimane un presidio fondamentale di educazione e tutela anche con la pandemia in corso. Chiaro, che qualche nodo da sciogliere c'è ancora. Gestione di spazi comuni e trasporti la fanno da padrone anche se a partire dal 1° settembre parte il green pass (qui) anche per il settore scolastico.

Domani per la scuola sarà una giornata importante, se non fondamentale perché, in una riunione plenaria con i dirigenti di tutta Italia, verranno date ulteriori indicazioni in merito alle linee guida da adottare in vista della ripresa delle elezioni, mentre, dalla Regione spunta un nuovo protocollo per i tamponi salivari (qui).

Se la matassa potrebbe essere districata domani con gli ultimi chiarimenti, alla Spezia prosegue la corsa al vaccino per chi deve rientrare al suono della campanella. Insomma, la struttura è in pieno movimento e il presidente Aip Cornetto ricorda: "Dobbiamo infondere alla famiglie e agli studenti l'adeguato senso di sicurezza. L'obiettivo comune di tutto ciò che la scuola rappresenta è l'aggressione al virus. I presupposti ci sono: a livello nazionale il 70 per cento della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, sempre in ottica nazionale anche la scuola ha risposto bene. In Liguria in quest'ambito andiamo lievemente a rilento ma in queste settimane ho appreso che in molti si stanno adeguando, se non per dire che è in atto un'autentica corsa alle vaccinazioni".

"Sul tema green pass - ha detto Cornetto - come Aip siamo sempre stati favorevoli. E' da sottolineare che, per alcuni aspetti, quello del pass verde è più una questione politica, ma è questo che i politici devono fare: prendere delle decisioni. Sulla corretta applicazione della normativa aspettiamo i giusti chiarimenti, che verranno forniti domani nell'incontro con il ministero al quale parteciperanno anche cinque dirigenti scolastici liguri. Ci aspettiamo chiarezza anche sugli altri temi cardine: trasporto, spazi comuni e classi dove ci auguriamo che resti l'obbligo di mascherina. Nell'eventualità l'utilizzo massiccio della FFP2 potrebbe essere un valido alleato. A nostro avviso c'è un lieve ritardo come è stato anche per l'annuncio dell'assessore Cavo sui tamponi e non è ancora del tutto chiaro come verranno gestiti i casi positivi (l'anno scorso scattavano sanificazioni, quarantene e didattica a distanza, NdR). Va sottolineato però che strategie come il green pass, i tamponi salivari, aiutano rendere la scuola un luogo ancora più sicuro senza dimenticare che rispetto all'anno scorso c'è un alleato forte: il vaccino. Sul tema green pass e sospensioni bisogna aspettare, anche in queste circostanze, i chiarimenti del ministero ma è doveroso sottolineare che la scuola deve essere un luogo giusto per tutti: soprattutto per chi non può vaccinarsi per fattori medici. Questo va garantito e si può fare con la copertura vaccinale e il green pass".

I dirigenti scolastici anche per quest'anno giocheranno un ruolo fondamentale e avranno un grande carico di responsabilità. "Restano coordinatori - conclude Cornetto - perché fa parte del loro lavoro. Ma quest'anno con il rientro alle superiori dei ragazzi, che tornano a vivere la scuola dopo lungo periodo, dovrà essere segnato non solo da una responsabilità di recupero delle nozioni ma anche di ricreare il rapporto interpersonale che contraddistingue la scuola: costruita sui rapporti umani".