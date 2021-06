Il prefetto: "Prudenza e buon senso, mascherina non va abbandonata"

La Spezia - L'ordinanza del 22 giugno scorso del Ministro della Salute ha previsto che, a partire dal 28 giugno, nelle «zone bianche» cessi l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto. "Va ricordato, tuttavia - si legge in una nota diramata oggi dalla Prefettura della Spezia -, che la necessità di utilizzo delle mascherine permane in tutte quelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti. Il provvedimento, inoltre, mantiene fermo l’obbligo - sull’intero territorio nazionale - di avere sempre con sé i suddetti dispositivi di protezione".



“La mascherina resta un presidio fondamentale di protezione, che non va abbandonata – ribadisce in merito il Prefetto Inversini – ed è pertanto necessario affrontare questa nuova fase con prudenza e buon senso, anche alla luce della diffusione delle nuove varianti del virus. Rinnovo dunque l’invito di continuare a rispettare le regole del distanziamento e di usare ancora la mascherina in tutte le situazioni e le circostanze in cui sia necessario”.