Il piccolo museo del falso per la stazione crocieristica

La Spezia - Un museo per aiutare i cittadini a comprendere la gravità della circolazione delle merci contraffatte. A questo scopo alla Spezia, nei locali della stazione crocieristica, nascerà un piccolo museo dedicato al falso. E' quanto emerso questa mattina nell'ambito della firma del patto stipulato tra Adm e Comune della Spezia che metteranno in campo azioni congiunte con la Polizia locale nella lotta alla contraffazione, monitoraggio del fenomeno della ludopatia e tutela del Made in Italy (leggi qui).

"Entro pochi mesi - ha spiegato Andrea Maria Zucchini, Direttore Interregionale per la Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - questo spazio sarà pronto e verranno esposti oggetti frutto di alcuni sequestri. Sarà molto utile per enfatizzare le attività dell'ente e aiutare i cittadini a comprendere meglio le attività che portiamo avanti. In altre zone d'Italia questa iniziativa è già stata realizzata".

Il sindaco Peracchini ha aggiunto: "In questa prima fase il museo sarà nei locali della stazione crocieristica attuale, quando sarà pronta quella nuova potrebbe essere trasferito. Un elemento importante che accresce l'importanza del ruolo svolto da Adm".

Al termine tra il Comune e l'Agenzia è avvenuto lo scambio delle targhe degli enti come rafforzamento del patto stipulato.