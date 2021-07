Il parroco di Ponzano don Fasoli alla direzione dell'Ufficio scuola diocesano

La Spezia - Cambio della guardia alla guida dell’ufficio diocesano Scuola ed educazione. Lo “storico” direttore don Giuseppe Savoca ha lasciato infatti l’incarico per motivi di età ed è stato sostituito da don Tommaso Fasoli, parroco di Ponzano Madonnetta, parrocchia di San Bartolomeo, e docente di Religione al liceo “Pacinotti” della Spezia. Don Savoca si occupava del settore scuola della diocesi sin dagli anni Settanta, affiancando l’allora direttore dell’ufficio Catechesi monsignor Cesare Ricchetti. In seguito, l’ufficio venne reso autonomo, anche per le accresciute incombenze relative alla scelta della Religione cattolica nelle scuole ed alla formazione ed assegnazione dei docenti in forza della revisione del Concordato del 1984. Dopo un breve periodo in cui fu affidata a monsignor Gilfredo Marengo, la guida dell’ufficio passò già nel 1991 a don Savoca, che la lascia quindi esattamente dopo trent’anni. Nell’occasione don Giuseppe, che rimane responsabile della pagina di “Spezia 7” oltre che della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù alla Spezia, ha inviato una lettera di commiato a tutti i docenti di Religione, lettera alla quale in molti hanno risposto anche con parole commosse e di vivo ringraziamento. Il nuovo direttore don Fasoli è sacerdote dal 2011 e proprio nei giorni scorsi ha compiuto i primi dieci anni dalla sua ordinazione. E’ stato parroco a Borghetto Vara e da alcuni anni, come detto, lo è a Ponzano. A lui gli auguri di buon lavoro, e a don Giuseppe un “grazie” per quanto ha dato alla diocesi in questi decenni nel difficile campo di lavoro della pastorale scolastica.