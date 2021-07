Il nuovo Comandante della Guardia di Finanza Labianca in visita a Palazzo civico

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto in visita ufficiale il nuovo Comandante della Guardia di Finanza della Spezia, Colonnello Benedetto Labianca. L’incontro, molto proficuo e cordiale, è stato seguito dallo scambio del crest del Comune della Spezia in segno di benvenuto nella comunità spezzina. Nel corso della visita, il Sindaco ha evidenziato l’importanza della sinergia istituzionale, come cementata in questi anni, al fine di perseguire obiettivi di tutela e legalità al fine di contrastare l’illegalità. Augurando buon lavoro al nuovo Comandante, Peracchini ha rinnovato la stima verso il Colonnello Benassi che ha assunto il nuovo incarico di Comandante presso la Guardia di Finanza di Pisa.