Il mondo della scuola si riunisce giovedì a Gaggiola

La Spezia - In prossimità del nuovo anno scolastico, il mondo della scuola spezzino - in particolare docenti di Religione e docenti e alunni dell’Istituto superiore di Scienze religiose - si riunisce giovedì prossimo al santuario di Gaggiola, scelto anche per la capienza della struttura. Sarà l’occasione per salutare e per ringraziare, insieme ai nuovi responsabili don Tommaso Fasoli e Germana Pisi, il canonico don Giuseppe Savoca, che dopo trent’anni ha lasciato la guida dell’ufficio diocesano Scuola ed educazione. Alle 18 don Savoca celebrerà la Messa insieme a don Fasoli e ad altri sacerdoti. Seguirà un momento di fraternità. Tutti sono invitati.