Il console generale degli Usa in visita in città

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto stamane a Palazzo civico il console generale degli Stati Uniti d’America a Milano Robert Needham in visita in città. Nel corso del cordiale scambio di opinioni e di presentazione dei progetti dell’amministrazione negli anni 2017-2021, il sindaco ha sottolineato la grande importanza per La Spezia che ha lo sviluppo delle relazioni con una realtà come quella degli Stati Uniti, soprattutto da quando lo Spezia calcio è stato acquistato dalla famiglia Platek.

L’incontro si è concluso con uno scambio di doni e con l’augurio di una proficua collaborazione.