Il Sap ricorda le vittime del dovere

La Spezia - Ieri, martedì 22 giugno, il sindacato Sap Liguria e le sue segreterie provinciali hanno celebrato l'annuale Memorial Day in ricordo di tutte le vittime del dovere. In ogni capoluogo di provincia, nel corso della mattinata, è stato deposto un mazzo di fiori a ricordo dei caduti, mentre nel pomeriggio, dalle ore 15.00, si è celebrata la commemorazione in Genova, con la presenza di rappresentanti provenienti dalle altre province. Alla Spezia la cerimonia si è tenuta alle 10.00 con la deposizione di un mazzo di fiori nel porticato dell’ingresso alla Questura, dove è posta la lapide commemorativa in ricordo di Armando Femiano.