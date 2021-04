Il Cai sale in cattedra per insegnare gestione e manutenzione dei sentieri

La Spezia - La Sezione del Club alpino italiano della Spezia ha inaugurato, in questi giorni, una stretta collaborazione con il Centro provinciale di istruzione adulti per l’anno scolastico 2020/21.

Si tratta di un progetto di arricchimento dell’offerta formativa finalizzato all’acquisizione di competenze, per corsisti adulti, relativo alla gestione e alla manutenzione dei sentieri con lo scopo di conferire una maggiore conoscenza del territorio ed una più completa integrazione del corsista.

Lo sviluppo del Progetto prevede quattro incontri di un’ora ciascuno nel corso dei quali saranno illustrati le specificità del territorio, dei sentieri e la relativa necessità di manutenzione.

Le prime due ore, già svolte, sono servite per approfondire gli aspetti geologici che caratterizzano l’ambiente che ci ospita (relatore Stefano Pintus), il comportamento che ognuno di noi deve tenere per una corretta fruizione dell’ambiente (relatrice Laila Ciardelli), classificazione dei sentieri e cartografia (relatore Riccardo Micheli), manutenzione e segnatura dei sentieri (relatore Gianmarco Simonini).

Al termine delle lezioni in aula saranno svolte attività all’aperto sul sentiero 523 che collega Pegazzano alla Madonna della Guardia simbolicamente adottato dalla Scuola per Stranieri; ai corsisti saranno illustrate le metodologie di impiego degli strumenti di manutenzione e come preservare l’ambiente che ci circonda ponendo particolare attenzione agli specifici Dispositivi di Protezione Individuale.



Un altro progetto, che vedrà la Sezione Cai della Spezia collaborare con il Liceo Mazzini, sta vedendo la luce in questi giorni: nel rispetto delle normative antiCovid-19 vigenti alcune classi dell’Istituto saranno accompagnate su sentieri nelle immediate vicinanze della città per illustrarne gli aspetti storico/culturali ed ambientali.