Il Battesimo a nove catecumeni adulti

La Spezia - Lunedì 5 aprile, Lunedì dell’Angelo, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti sarà nella cattedrale di Cristo Re, alla Spezia, per celebrare la Messa alle 18. Nel corso della Messa il vescovo conferirà il Battesimo e gli altri sacramenti dell’iniziazione cristiana a nove catecumeni, uomini e donne, di età adulta. Il rito, di solito, era inserito nel corso della celebrazione della Veglia pasquale, ma quest’anno si è ritenuto opportuno differirlo al secondo giorno di Pasqua per consentire un più ampio accesso alla chiesa da parte dei familiari dei catecumeni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. Come è noto, da diversi anni ormai è tornato a crescere il numero delle persone, spesso provenienti come immigrati da paesi diversi dall’Italia, che chiedono di poter ricevere in età adulta il Battesimo e gli altri sacramenti. Il vescovo conferirà loro sia il sacramento del Battesimo, sia anche la Cresima e la “Prima Comunione”. Le parrocchie di provenienza dei nove catecumeni sono le seguenti: Nostra Signora della Neve alla Spezia (tre), Santa Maria Assunta della Spezia (due), Sacro Cuore della Spezia, Sant’Anna del Felettino, Fossitermi, Termo di Arcola (uno per ciascuna).