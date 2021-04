Il 25 aprile è un atto eroico: il documento ufficiale dall'Archivio di Stato

La Spezia - "Riconoscimento data 25 Aprile quale grande festa nazionale a tutti gli effetti deve essere sanzionato in considerazione del sangue versato da coloro che si sono immolati per la liberazione del suolo italiano dalle orde nazi-fasciste e per la libertà popolare di cui il 25 Aprile è il simbolo eroico". (Prefettura, b. 10-31). Si tratta di un passaggio fondamentale per la storia spezzina e italiana, perché sono le parole contenute in un documento messo a disposizione dell'Archivio di Stato della Spezia pubblicato proprio in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione dall'oppressione nazifascista.

Si tratta di un documento di poche righe, asciutto ed essenziale che mette in chiaro cosa sia stata la Liberazione: un atto eroico. Ad illustrare il documento è proprio l'Archivio di Stato della Spezia, in un post sui social network: "Gli archivi storici sono testimoni del mutato equilibrio sociale che si è creato all'indomani della seconda guerra mondiale, non poteva essere infatti ignorato dalle istituzioni lo straordinario contributo degli operai italiani alla causa della Liberazione. Ricordiamo la festa del 25 Aprile attraverso la testimonianza di coloro che vollero istituirla, tra questi anche i “nostri" lavoratori dell'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia , che riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale Aziendale - Sezione S. Bartolomeo, nell'aprile del 1946 comunicarono alle autorità spezzine, l'ordine del giorno votato in assemblea, da trasmettere al Consiglio dei Ministri. Nella semplicità di poche frasi, una definizione essenziale, esaustiva e categorica". Dall'Archivio concludono così: "Buona festa della Liberazione a tutti! Viva l'Italia".