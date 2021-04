I volontari del Comune omaggiano i pazienti di Pediatria e Neonatologia

La Spezia - Questa mattina i volontari della squadra comunale della Spezia si sono recati al reparto di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale Sant'Andrea per donare un piccolo presente ai ragazzi ricoverati e ai quattordici neonati. Il gruppo si è autotassato e come lo scorso anno ha pensato hai bambini che non potranno effettuare la santa Pasqua nelle proprie abitazioni. Alla presenza delle dottoresse Cozzan e Corona sono state donate uova di Pasqua e libri da colorare. Si ringrazia la cartoleria "La Commerciale" e il negozio "Dolci Tentazioni" per la collaborazione. Nella foto una delegazione dei volontari con il personale medico e infermieristico