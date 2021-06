I tatuatori spezzini si uniscono per avere i loro diritti

La Spezia - Nasce in casa Cna il gruppo dei tatuatori che vanta una numerosa adesione di professionisti spezzini del settore. Alla prima riunione sono stati definiti i temi di lavoro ed è stato eletto alla presidenza Ermanno Debrazzi, volto storico del mondo dei tatoo e primo storico tatuatore spezzino. All’incontro erano presenti: Luigi Razori e Vanessa Rossini, Mara Profico e Roberto Grasso, Ermanno Debrazzi, Sara Ferrari, Alessandro Solinas, Davide Carpeggiani e Rolla Riccardo.



Il gruppo è stato costituito con lo scopo di dare risalto ad una categoria troppo spesso lasciata ai margini del settore benessere. I tatuatori soffrono della mancanza di una normativa ben costruita che li distingua dalle estetiste e che dia valore al loro lavoro. Questo sarà un tema prioritario della categoria così come la questione della formazione che in Regione Liguria ha un numero di ore molto limitato, rispetto alle Regioni confinanti. Mara Profico ricoprirà il ruolo di vicepresidente, mentre Valentina Figoli sarà la referente sindacale di Cna Tatuatori La Spezia.





In foto: Vanessa Rossini e Luigi Razori di Luigi Art Tatoo, Roberto Grasso e Mara Profico di Mara Tatoo, Ermanno Debrazzi di Tatoo Academy, Sara Ferrari di Harionago, Alessandro Solinas e Cecilia Sarti di Garage Tatoo, Davide Carpeggiani di Wild Side Tatoo, Rolla Riccardo di Back to Ink.