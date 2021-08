I pro e i contro del curriculum Europass

La Spezia -

Quando arriva il momento di redigere il proprio curriculum, una delle alternative a cui ci si trova di fronte è quella relativa al possibile impiego del formato Europass: va bene o no? Il modello in questione è stato sviluppato e proposto quasi venti anni fa dalla Commissione Europea; correva il lontano 2002, e ai tempi lo scopo era quello di mettere a punto uno standard per la stesura dei curriculum destinati a diffondersi in tutta Europa in modo da abbattere le barriere dei confini tra i vari Paesi. Se desideri utilizzare il modello di curriculum Europass puoi fare clic su questo link; prima, però, ti conviene leggere le righe qui sotto per scoprire per quale motivo questo formato sin dalla sua nascita è stato oggetto di dibattito ed esposto a opinioni in contrasto tra di loro.

I vantaggi e gli svantaggi del formato

Ancora adesso sono in molti a sostenere e mettere in evidenza l’utilità del curriculum Europass, che dovrebbe essere apprezzato per la sua capacità di fornire le informazioni relative al candidato in maniera strutturata. D’altro canto, però, non manca chi sottolinea che è esattamente questa configurazione a far apparire Europass troppo poco personale, al punto che la sua efficacia viene compromessa. Anzi, qualcuno afferma perfino che un modello simile finisca per far venire meno la funzione peculiare di un curriculum, che in effetti dovrebbe essere in grado di catturare l’attenzione di un recruiter anche per la sua originalità, in modo da distinguersi da tutti gli altri.

Alla ricerca di un curriculum perfetto

Forse non esiste una regola universale per redigere un curriculum perfetto, e allora tanto vale provare a capire come è fatto il cv Europass, sia per provare a ricavarne il massimo vantaggio, sia per studiarne le differenze rispetto alle alternative. La principale peculiarità è rappresentata dalla formattazione molto rigida che lo caratterizza. A livello grafico, in effetti, si ha a che fare con un layout a colonne preimpostato, e la colonna di sinistra accoglie i nomi di sottosezioni e sezioni. Di conseguenza, i due terzi a destra della pagina sono riservati alle informazioni del candidato.

Come è fatto il cv Europass

Nella prima pagina in alto ci sono il box in cui deve essere messa la fotografia e il logo Europass, oltre ai dati personali quali il nome e il cognome, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, il sesso, la nazionalità e la residenza, una riga per ognuno. Dopodiché ecco le sezioni incentrate sulle esperienze formative e di lavoro , quella sulle lingue conosciute e quelle per le competenze professionali, le competenze organizzative, le competenze comunicative, le competenze informatiche e le competenze altre. Per quel che riguarda l’indicazione delle esperienze di lavoro, queste devono essere inserite in ordine cronologico, e per ognuna di esse occorre indicare, oltre al nome del datore di lavoro, le più importanti responsabilità rivestite e il settore di attività. Infine, spazio alle lingue parlate, per le quali occorre segnalare il livello di abilità sulla base dello standard di classificazione previsto dal Quadro Comune Europeo delle Lingue.

Quando è consigliabile utilizzare il cv Europass

Per analizzare i pregi e i punti di forza del modello Europass è necessario tenere conto del fatto che il layout a colonne, anche se limita lo spazio orizzontale nel quale le informazioni possono essere inserite, lo amplia in verticale. Questo vuol dire che dalla lettura scaturisce la sensazione di una quantità di informazioni più elevata, in quanto esse sono molto concentrate in uno spazio ridotto. Ecco, quindi, che questo formato di cv è raccomandato a coloro che non hanno molte esperienze formative e lavorative da sciorinare, in modo da far apparire il foglio più pieno. Il curriculum europeo, comunque, dovrebbe essere scelto unicamente quando sono le imprese a chiederlo in maniera esplicita; in ogni caso esso è ben accetto per le società di formazione, per gli enti accademici e per gli enti pubblici , che gradiscono una trattazione dei dati dei candidati strutturata e in ordine cronologico.

Curriculum Europass: ecco quando è preferibile evitarlo

Presentare sé stessi e le proprie abilità con il cv Europass, invece, non è una buona mossa se ci si candida in maniera spontanea, e non lo è neppure se si sta rispondendo a una inserzione pubblicata da una società di selezione o da un’azienda. Visto che l’obiettivo di un curriculum deve essere quello di risaltare e conquistare l’attenzione dei selezionatori, è ovvio che questo deve essere il più possibile personalizzato, in modo da lasciare un segno di sé, distinguersi rispetto agli altri e farsi notare. Quindi non va per niente bene una struttura omogenea e standardizzata, dal momento che essa non permette di far risaltare la specificità e l’unicità del candidato, a maggior ragione nel caso in cui le esperienze da raccontare siano numerose.