I nuovi positivi in Liguria sono 139, calano i ricoverati

La Spezia - Sono 139 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.492 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.869 test antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza dei testati: Imperia 39, Savona 17, Genova 39, La Spezia 34. Non riconducibili alla residenza in Liguria 10.

Nel bollettino odierno si registra un decesso che porta il totale ligure a 4360 (472 nello Spezzino) da inizio pandemia. Buone notizie per quanto riguarda i ricoveri che oggi calano di tre pazienti rispetto a ieri, portando il totale regionalea 41 – con 6 terapie intensive – mentre al Sant'Andrea restano due ricoverati. Grazie ai 47 odierni salgono invece a 98.222 i liguri guariti dall'inizio dell'emergenza mentre attualmente sono 2208 i casi attivi in Liguria di cui 350 in Asl5 dove ci sono 202 soggetti in sorveglianza attiva.



Per quanto riguarda i vaccini la percentuale fra consegnati e somministrati oggi si attesta al 92% con il dato dei liguri che hanno completato il ciclo vaccinale che sale a 688.435, dei quali 92.740.