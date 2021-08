I fondi raccolti in memoria di Sara Funaro devoluti a Gaslini e canile

La Spezia - Confcommercio ringrazia i dipendenti, le aziende associate e tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi in memoria della cara Sara Funaro, giovane figlia di Mario, storico collaboratore di Confcommercio. "In tanti e con generosità - scrivono dall'associazione - avete partecipato consentendoci di raccogliere 1.670,00 euro. Rispettando i grandi amori di Sara, i bambini e gli animali, i fondi sono stati già destinati all'Istituto Gaslini di Genova per l'accoglienza e l'umanizzazione delle cure e al canile provinciale per la creazione di un'area sgambatura. Attraverso la vostra generosità Sara rivivrà in ogni nuovo sorriso e nel benessere che queste opere porteranno".