I ciù bravi fanti dè Speza all'Alberghiero Casini

La Spezia - Prosegue con successo la settima edizione del concorso scolastico a titoli riservato agli istituti superiori della nostra città "I ciù bravi fanti dè Speza", manifestazione promossa dalla Monbat Italy, azienda attiva in campo ambientale, che succede dalla 3^ edizione all'Autorità Portuale.

Per l'istituto alberghiero Casini presieduto dalla dirigente Margherita Gesu la commissione dei docenti di ed. motoria coordinata dalla collega Patrizia Matteini in sinergia con i vari consigli di classe ha scelto tra coloro che regolarmente iscritti hanno raggiunto lusinghieri risultati didattici e sportivi i seguenti alunni: Giovanni Rossi 5B basket società Valtarerese, Guastini Nicola 5B vogatore borgata Muggiano, Prato Luca 5B pugilato, Amalfitano Martina 3C nuoto e Mirko Bologna balli latino americani società Fascion Dance.

I cinque alunni riceveranno in premio biglietti omaggio delle tratte della società Battellieri del Golfo. Una simpatica iniziativa voluta dal presidente della Monbat Italy dott. Nanni Grazzini al fine di gratificare le eccellenze nel mondo della scuola e di valorizzare le bellezze del nostro golfo.