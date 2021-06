I Nonni Civici vanno in vacanza fino al prossimo anno scolastico

La Spezia - Si è tenuto nella mattinata odierna, presso la nuova sede del Corpo di Polizia Locale, l’incontro tra l’assessore alla Sicurezza Filippo Ivani, il comandante Francesco Bertoneri ed i rappresentanti delle associazioni di volontariato ADA, ANTEAS ed AUSER in occasione del termine dell’anno scolastico. E’ stata l’occasione per salutare i volontari in vista dell’interruzione estiva delle lezioni e per ringraziarli di tutto quello che viene fatto durante l’anno. Il contributo fornito dagli “ausiliari civici” – così come definiti dal regolamento comunale vigente – è molto importante per la città e per la polizia locale, in quanto consente alle pattuglie disponibili sul territorio di dedicarsi ad altre e più complesse attività d’istituto.

Molti sono stati gli attestati di stima pervenuti dai genitori e dagli alunni, in cui si sottolinea la funzione sociale dei volontari a fini di sicurezza urbana e tutela della popolazione più giovane, anche in termini di miglioramento del rapporto tra generazioni e con incremento della percezione del proprio ruolo da parte degli anziani stessi.



“Ringrazio le associazioni presenti – afferma l’Assessore Ivani – per la gradita visita di questa mattina e per il lavoro di coordinamento svolto durante tutto l’anno. E ringrazio soprattutto le nonne e i nonni civici che mettono a disposizione della collettività un po’ del loro tempo, affiancando l’Amministrazione in servizi importanti a tutela della sicurezza dei nostri ragazzi”.

I Nonni Civici, attualmente in servizio, sono 11 e hanno sorvegliato l'entrata ed uscita degli alunni delle scuole elementari nei seguenti plessi scolastici: Via Sardegna, Piazza Verdi, Valdellora, Stradone D'Oria, Via G. Della Torre Pegazzano, Fabiano, Via Pianagrande (Rebocco), Via Dei Pini (Melara), Via Napoli.

Chiunque volesse entrare a far parte del gruppo dei volontari in servizio di “Nonno Civico”, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale in materia – assenza di condanne penali ed il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità fisica all’impiego - pensionati o liberi da impegni di lavoro, può presentare la propria candidatura rivolgendosi alle singole associazioni.





- ADA presso la sede di via Persio n. 35 o telefonando al numero 0187/777544;

- ANTEAS presso la sede di via P.E. Taviani n. 52 o al numero telefonico 0187/8507205;

- AUSER presso la sede di via Parma n. 24 o contattando il 0187/513108.