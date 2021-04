I Dottor Sogni tornano dai bimbi del Sant'Andrea

La Spezia - Fondazione Theodora Onlus da 26 anni, con i suoi Dottor Sogni, è al fianco di bambine e dei bambini ricoverati. Attraverso l'arte, il gioco e l'accoglimento delle emozioni. A causa della pandemia, la Fondazione ha dovuto sospendere temporaneamente i programmi di visita in reparto in quasi tutti gli ospedali nei quali è presente, ma per non far sentire soli i bambini in ospedale, ha avviato il progetto "Dottor Sogni 2.0", video visite dei Dottor Sogni ai piccoli ricoverati e favole al telefono lette dai Dottor Sogni. E oggi, dopo un anno di stop, grazie al prezioso sostegno e fiducia della Direzione sanitaria, dei primari e del personale ospedaliero, i Dottor Sogni sono tornati a visitare i piccoli ricoverati nei reparti di Neonatologia, Patologia neonatale e Pediatria dell'Ospedale Sant'Andrea della Spezia, dove la Fondazione è presente dal 2007 grazie al sostegno dello storico donatore spezzino "Il nonno di Camilla".



"Un’emozione incredibile entrare in reparto dopo un anno e sentire l’affetto, la stima e il desiderio dei bambini e del personale ospedaliero di avere di nuovo al loro fianco i Dottor Sogni - raccontano le Dottoresse Sogni Irina Pirina e Dottoressa Blu Blu -. Come se fossimo una ventata di aria fresca necessaria in questo periodo difficile. Questo testimonia che il nostro intervento lascia un segno nel cuore delle persone che dura negli anni e che neanche la pandemia può intaccare”.