Guerri all'inaugurazione della nuova sede della banda "Puccini" e dell'associazione Famiglie caduti e dispersi in guerra

La Spezia - Questa mattina, accogliendo l'invito del presidente Gabriele Castellani, il presidente del Consiglio comunale Giulio Guerri ha partecipato alla cerimonia d'inaugurazione della nuova sede della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e della storica banda musicale "Giacomo Puccini", presso la struttura comunale dell'ex scuola di via della Libertà, nel quartiere del Favaro.

"È stata un'occasione molto importante per esprimere la nostra riconoscenza ad un'associazione in prima linea nella preservazione della memoria storica e ad una banda musicale che è un pezzo della tradizione e della storia del quartiere di Migliarina e di tutta la città, e che da poco ha tagliato il traguardo del centenario dalla fondazione. Sono felice e onorato - prosegue Guerri - di aver partecipato ad una bella cerimonia, durante la quale abbiamo consegnato ai membri della Filarmonica le nuove divise generosamente donate da Massimo Tartarini ed abbiamo ricordato il grande maestro Sergio Canalini, al quale la nuova sede è stata intitolata, con la scopertura di una targa in sua memoria, alla presenza della moglie Dina, delle figlie Lina e Giuliana e del fratello Enzo."