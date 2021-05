Green pass, tamponi e vaccini: dal 31 maggio Pfizer anche in farmacia

La Spezia - Spezzini consapevoli non abusano del tampone ma solo per spostarsi oppure se richiesto da strutture ricettive, per recarsi a matrimoni e cerimonie. Intanto cresce sempre di più la rete sanitaria messa a disposizione delle farmacie che ricoprono anche il ruolo di punto vaccinale che, attualmente sono 18 e diventeranno 25 dal 10 di giugno. Sono 21 le farmacie che si sono attivate per l'esecuzione tamponi rapidi professionali.

La campagna vaccinale l'emissione del green pass "light" stabilito su ordinanza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti proseguono a pieno ritmo. A meno di venti giorni dall'entrata in vigore di quello europeo la presidente provinciale dell'Unione titolari di Farmacia Elisabetta Borachia approfondisce questi temi, partendo proprio dall'ordinanza regionale.

"L'ordinanza specifica che finché non sarà attivo il Green pass europeo, le farmacie possono rilasciare la certificazione del tampone eseguito - spiega -, che rimane valido per 48 ore. Le farmacie li eseguono su soggetti sani. I tamponi effettuati in farmacia sono per chi deve spostarsi, andare al ristorante. Naturalmente in caso di positività il soggetto verrà segnato e si avvieranno tutte le procedure già previste".

Gli spezzini stanno chiedendo gradualmente il servizio dei tamponi e sono molteplici le strutture ricettive che lo hanno richiesto ai propri clienti. L'informazione è stata acquisita e si utilizza, correttamente, in base alle proprie necessità.

Dai tamponi si passa al certificato vaccinale: "Le farmacie rilasciano quello relativo alla precedente somministrazione vaccinali e ha le caratteristiche sufficienti per spostarsi in Italia. Viene consegnato al momento della vaccinazione".

"La campagna vaccinale prosegue molto bene - aggiunge - dal 31 maggio i punti di farmacia, aderenti, potranno inoculare anche Pfizer. Verranno mantenute in essere le prime vaccinazioni già prenotate di Astra Zeneca. Dal 20 giugno in poi ci saranno i richiami. I punti vaccinali di farmacia in provincia della Spezia sono aumentati: se ne sono aggiunti altre 7".

La recente operazione "spot" per la prenotazione, su base volontaria, di Astra Zeneca dai 18 anni in su non coinvolge le farmacie. "Noi opereremo con Pfizer in base al calendario regionale previsto - prosegue Borachia -. Procederemo dunque a fascia di età". Sia per i vaccini che per i tamponi è obbligatoria la prenotazione.



L'elenco delle farmacie che eseguono i tamponi



ACCORSI Via Pietro Gori 80/4 Sarzana 0187620246



ARGENTIERI Via V. Veneto 117 SP- 0187511179



BARACCHINI V.le Garibaldi 91 -Sp -0187715003



BASTIANI Via Fieschi 218 Marola - Sp -0187731248



CASTAGNINI Via Bertoloni 49 Sarzana - 0187620203



CENTRALE PAPILLO Via Dante 2 Levanto - 0187808346



DEGLI OLEANDRI Via Serravalle 35 Ortonovo - 0187661000



DELLA CROCIATA Via Di Ponte 23 Sarzana - 0187620227



DELLA MARINA Via Buonviaggio 149 - Sp - 0187512612



FILIPPI Via Aurelia 257 -Ortonovo - 0187690013



GEMIGNANI Via Cisa Sud 498 -Ponzano M. -0187631312



INTERNAZIONALE Via Monteverdi 41 -Sp - 0187718373



MAIMONE Via Sarzana 717 -Sp -0187980949



MONTECALCOLI Via Salicello 163 -Castelnuovo M.- 0187675089



PADRE PIO Via Fiascherino 4 - Tellaro - 0187966705



PAGANINI Via Sogari 23 Sesta Godano - 0187891562



PIOLA Via Mazzini 94 Sarzana - 0187620217



SCHIAFFINO C.so Cavour 333 - Sp - 0187743256



TAPPARO C.so Cavour 205 - Sp - 0187738314



VEZZANESE Via Provinciale Piana -Vezzano L. -0187512314



ZOPPI Via Garibaldi 108 - Levanto - 0187808672