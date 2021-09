Green pass per i treni veloci, mattinata d'esordio senza particolari problemi

La Spezia - Esordio senza intoppi questa mattina per l‘obbligo di green pass a bordo dei treni a lunga percorrenza che entra in vigore da oggi in tutta Italia. Come noto la certificazione verde è necessaria per viaggiare su Intercity e Frecce (sono esclusi solo regionali e regionali veloci) e va mostrata al personale insieme al titolo di viaggio, come ricordano anche i pannelli luminosi in stazione. Alla stazione centrale della Spezia la coda non è diversa da quelle già viste in estate, anche se i controlli oltrechè dal personale addetto nella hall d'ingresso, avvengono anche al binario prima di salire sul treno.



Idem a Genova dove questa mattina anche i paseggeri diretti alle Cinque Terre con i pochi treni veloci che le raggiungono, non sono sfuggiti ai controlli, senza però avere problemi. Nel primo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Principe l’appuntamento convocato dai “No Green pass” per il blocco delle stazioni, a pochi passi dai blindati della polizia in assetto antisommossa che presidiano l’ingresso della stazione. Ma non c'è calca, anzi, la partecipazione è piuttosto risicata.



In base alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture, chi sarà trovato senza sarà invitato a scendere alla prima stazione utile e, nel frattempo, sarà spostato in uno spazio isolato. Sarà anche accusato di aver dichiarato il falso al momento dell’acquisto del biglietto, visto che in fase di prenotazione del posto si deve dichiarare di essere provvisti del green pass. Senza dimenticare le multe per chi sgarra: una prima multa da parte del controllore, per violazione delle regole di bordo, e poi un’altra sanzione, ben più pesante, sarà inflitta dalla polizia ferroviaria, a cui saranno segnalati i trasgressori una volta arrivati in stazione.