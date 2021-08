Green pass per fiere e sagre

La Spezia - “L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass. In caso di controlli a campione sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione”. È questo il testo contenuto nei cartelli che si troveranno agli ingressi di sagre e fiere all'aperto, così come previsto dal Decreto Legge sul norme di contenimento e chiarito ieri da Anci Liguria che ha provveduto ad aggiornare cartelli fac-simile alla luce di quanto contenuto nella specifica Faq del Governo sulla questione.

“L’accesso a sagre e fiere anche locali – si legge - è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi”. Ai promotori di sagre e fiere all'aperto dunque spetterà il compito di avvertire i partecipanti mentre i controlli saranno effettuati dalle forze dell'ordine.