Green pass in vigore da oggi, ecco quando serve

La Spezia - Entra in vigore oggi, venerdì 6 agosto, l'obbligo di Green pass per accedere a determinati spazi ed eventi. In particolare, sarà necessario avere la certificazione - che si ottiene se si è ricevuta almeno una dose di vaccino, se si è guariti dal Covid-19 o se si è fatto un test con esito negativo nelle 48 ore precedenti - per: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.



Inoltre, il Green pass dal 1° settembre sarà obbligatorio su navi e traghetti interregionali (ad esclusione dello Stretto di Messina), sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due regioni. Obbligo di certificazione verde anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. Il pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali. E non dovranno usare il pass i clienti degli alberghi che intendono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture.