Green pass entro il 28 giugno per gli oltre 160mila spezzini vaccinati

La Spezia - “Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate saranno rese disponibili entro il 28 giugno. Se hai ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da Covid-19 puoi già scaricare la Certificazione verde”. Lo si legge sul sito ministeriale ufficiale che tratta la questione green pass, la certificazione che potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona rossa o zona arancione. E dal 1° luglio la il pass sarà valido come Eu digital Covid certificate, rendendo più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’Area Schengen. Può ottenere la certificazione chi ha completato il ciclo vaccinale (pass valevole per 9 mesi dalla seconda somministrazione), chi ha ricevuto la prima dose (certificazione valida fino alla seconda somministrazione), chi ha tampone nefativo (48 ore dall'esame) e chi è guarito dal coronavirus (che vedrà la validità temporale illustrata sul certificato stesso).



“Per un periodo transitorio – si legge sul sito - le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde Covid-19 / Eu digital Covid certificate”. Diverse le modalità per ottenere il certificato: attraverso il sito www.dgc.gov.it, con le App Immuni o Io e, presto, anche sul Fasicolo sanitario elettronico regionale. Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria certificazione. Per accedere al documento è necessario un codice, che arriva via mail o via sms dal ministero della Salute e che man mano sta arrivano a chi ha i requisiti per riceverlo. Quanti sono gli spezzini che ora come ora potrebbero avere il green pass? Ci sono i circa 160mila che a oggi hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19, ai quali vanno aggiunti i guariti (il bollettino regionale giornaliero fornisce il dato ligure: oltre 97mila guariti da inizio pandemia, di cui un'ovvia fetta a levante). A questi si aggiungono per 48 ore gli spezzini che si sottopongono a tampone, con esito negativo.