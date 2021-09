Green pass: da oggi scattano gli obblighi per personale della scuola, università e trasporti

La Spezia - Tolleranza zero contro i blocchi annunciati nelle stazioni ferroviarie in tutta Italia nel giorno in cui diventa obbligatorio il green pass per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, compresi gli Intercity. A partire da oggi, mercoledì 1° settembre, il Green Pass è infatti obbligatorio in Italia anche sui trasporti a lunga percorrenza, oltrechè per il personale scolastico e gli studenti universitari e in una serie di luoghi al chiuso e a rischio assembramento, come previsto già dal decreto del 6 agosto.



Sulla carta a Genova, unica città della Liguria dove sono previste manifestazioni (ma non è detto che gruppi o singoli possano comunque far sentire il loro dissenso in altri luoghi e forme) non dovrebbero esserci problemi perché gli organizzatori dei cortei, che hanno preso le redini del movimento no green pass nelle ultime settimane, si sono esplicitamente dissociati dagli inviti a compiere azioni illegali.



Il Green Pass o “Certificazione verde” è un documento digitale rilasciato dal Ministero della Salute a chi è vaccinato, anche con solo la prima dose; chi ha ricevuto un tampone negativo al Coronavirus; è guarito dal Covid. Da oggi è obbligatoria la certificazione su aerei, navi e traghetti per il trasporto interregionale, treni Intercity, Intercity notte e Alta velocità, autobus che collegano più di due regioni, autobus per servizi di noleggio con conducente. L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. Il Green Pass non è richiesto ai bambini sotto i 12 anni. Per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica verrà creata una Certificazione digitale dedicata, finché questa non sarà disponibile, potrà essere usata quella rilasciata in formato cartaceo.