Green pass alla mano e Morin blindata per il giorno del Palio

La Spezia - Green pass e biglietto per accedere a passeggiata Morin il giorno del Palio del Golfo, capienza massima prevista mille persone e confermata la maxi recinzione da 800 metri per contenere il pubblico.

Sono queste le direttive, accordate e confermate (CDS ne aveva parlato qui) a seguito della riunione che si è svolta questa mattina in prefettura alla Spezia con il Comune della Spezia, il Comitato delle borgate e le forze dell'ordine.

Questi provvedimenti certificheranno il Palio del golfo come prima grande manifestazione regionale "Covid free". Per quanto riguarda la recinzione si estenderà per Via Mazzini, Via Persio e Via Campanella fino a Largo Fiorillo comprese le adiacenze del comando della Capitaneria.

A partire da oggi sono state aperte le prevendite dei biglietti. Una parte dei tagliandi sarà a disposizione delle borgate. Per gli altri, saranno disponibili fino ad esaurimento scorte e in vendita agli sportelli di Spezia risorse. In particolare, i biglietti saranno nominativi e saranno inseriti all'interno di un elenco da dove verranno smarcati all'arrivo in Passeggiata.

Dal Comitato delle borgate, il presidente Gianello ha sottolineato che la priorità condivisa con le istituzioni "E' garantire un palio in sicurezza per tutti".

Non mancheranno gli steward ogni 30 metri di recinzione e i varchi saranno monitorati per tutto il tempo, lasciando la possibilità di utilizzare un pre ingresso per chi deve raggiungere Assonautica che l'attracco dei traghetti.

Come detto, per accedere alle gare sarà necessario essere in possesso del Green pass, per questo motivo sarà attivo il servizio sicurezza con personale per controllare le autorizzazioni sanitarie. Inoltre per gli atleti che vorranno assistere alle altre gare sarà disponibile una sorta di "bolla" nella zona del Ponte Revel, dove per accedere dovranno mostrare il tesserino. Anche in questo caso, saranno presenti gli steward che controlleranno chi vorrà accedere a quella zona.

Raggiunta la capienza massima, nessuno, esclusi gli addetti ai lavori potrà accedere in passeggiata. Infine non è previsto nessun maxischermo per seguire le gare all'aperto.

Quello del 2021 sarà un palio diverso, una nuova sfida per gli enti e gli organizzatori, le stesse figure che questa sera sono chiamate in campo per un'altra sfida, questa volta a scopo benefico in favore delle Colazioni con il sorriso. Equipaggi e istituzioni si sfidano con la nazionale Calcio Tv.