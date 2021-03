Graduatorie Ata terza fascia, videolezioni con Flc Cgil

La Spezia - Le graduatorie di terza fascia vengono utilizzate dalle scuole statali per l’assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, addetto all’azienda agraria, guardarobiere, infermiere, cuoco). Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate online dal 22 marzo al 22 aprile 2021 sulla piattaforma istanze on line https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm



A disposizione anche la guida di Flc Cgil:

http://www.flcgil.it/attualita/istanze-online-e-spid-indicazioni-utili.flc



La Flc Cgil della Spezia, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, ha previsto un ciclo di video lezioni dedicate alla compilazione della domanda sulla piattaforma di istanze on line. Non saranno possibili appuntamenti in presenza presso le nostre sedi. Le video lezioni saranno destinate a piccoli gruppi. Mezz’ora prima della lezione sarà inviato il link di collegamento a MEET. Gli appuntamenti sono rivolti esclusivamente alle iscritte ed agli iscritti Cgil.



Ecco i numeri di telefono per gli appuntamenti che risponderanno dalle 9.00 alle 12:30 e dalle 14.00 alle 17.30

353.4063551, dedicato alle domande nuovo inserimento

353.4253545, dedicato alle domande conferma e/o aggiornamento