Gli studenti ritornano negli info point del Comune per i tirocini formativi

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore al Turismo e promozione della città Maria Grazia Frijia hanno incontrato, di fronte all’info point “Lia” in via del Prione, gli studenti degli Istituti scolastici Einaudi-Chiodo e Fossati da Passano che dopo la sospensione dell’attività a causa della pandemia, riprendono i tirocini formativi nei Punti di informazione turistica gestiti dal Comune. In particolare l’info point di Via del Prione 228 e il nuovo punto informativo in Piazza Verdi. L’amministrazione Peracchini, infatti, ha voluto installare un gazebo proprio in Piazza Verdi perché è un passaggio obbligato soprattutto per i molti crocieristi che sbarcano dalle navi.



Nel periodo 5 luglio – 30 settembre gli studenti svolgeranno il tirocinio alternandosi in diversi turni durante i quali saranno affiancati dagli operatori che gestiscono il servizio.



Gli obiettivi del progetto sono:

- promuovere e realizzare iniziative congiunte di ricerca, formazione, orientamento ed addestramento;

- utilizzare le tecniche di promozione, assistenza, informazione e intermediazione turistica;

- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistica anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali ed enogastronomiche del territorio.



Gli studenti potranno fare quindi esperienza diretta nel contatto diretto con i turisti fornendo loro informazioni sulla città, sulla sua offerta turistica, culturale, naturalistica, sulla sua enogastronomia, sul circuito commerciale e più in generale sulle eccellenze della provincia spezzina.



Inoltre gli studenti dovranno svolgere il ruolo di “influencer” mettendo in atto un’attività di promozione della città e della carta Welcome card Golfo e Terre dei Poeti, illustrando ai turisti i servizi e la scontista che la card contiene.



Per il Comune della Spezia il tirocinio formativo degli studenti rappresenta sempre un valido aiuto nel servizio e il biglietto da visita della città per una buona accoglienza turistica.



Il sindaco e l’assessore hanno quindi salutato e ringraziato i 28 studenti che prenderanno parte a questa esperienza e hanno augurato loro un buon lavoro. Ad accompagnare le classi erano presenti i professori Silvia Segalla, Elisabetta Manuguarra e Luca Liguori.