Gli studenti del Liceo Costa hanno intervistato il sindaco Peracchini

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha partecipato all’intervista “Parla con me” condotta dagli studenti del Liceo Classico Lorenzo Costa nell’ambito dei Programmi Estivi Nazionali del MIUR 2021 che è stata pubblicata su “Ermes. Il messaggero del Costa”, il blog ufficiale del Liceo spezzino.



“Ringrazio tutti gli studenti per avermi invitato e intervistato – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – il blog del Liceo è un esperimento interessante perché permette agli studenti non solo di avvicinarsi al mondo della comunicazione ma anche di avere consapevolezza che gli strumenti e i linguaggi digitali sono sempre più fondamentali ma necessitano di competenze, e non di improvvisazione. Sempre più spesso tendiamo a dividere la vita reale con quella digitale, come fossimo Jekyll e Mr. Hyde, causando storture che troppo spesso sfociano in veri e propri reati. E’ molto apprezzabile che uno dei Liceo più importanti della nostra Città riesca a trasferire quell’attenzione al linguaggio, tipico di un Classico, alla contemporaneità: per questo vorrei ringraziare il dirigente scolastico Franco Elisei e tutto il corpo docente per aver messo in condizione i ragazzi di proseguire l’esperienza scolastica anche in estate, con progetti interessanti e mirati.”



L’intervista dei ragazzi del Liceo Classico Lorenzo Costa si trova al seguente link https://ermesliceocosta.com/2021/07/30/pierluigi-peracchini-sine-ira-et-studio/ e sul canale YouTube LiceoCostaAT al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=tz5UZiQS8gs&t=21s