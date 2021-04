Gli orari dei traghetti e le novità della stagione

La Spezia - Con l'arrivo della bella stagione e della zona gialla ripartono i servizi turistici. Il cuore degli spezzini poi comincia a battere più forte nel momento in cui realizzano di poter salpare verso la Palmaria oppure le altre bellezze del golfo. Proprio in questi giorni il Consorzio marittimo turistico Golfo dei Poeti, riattiva il servizio mettendo a disposizione la propria flotta.

CDS ne aveva parlato nei giorni scorsi (qui) con il presidente Rudy Biassoli.

Sul rinnovato sito del consorzio ci sono anche gli orari dei traghetti con partenze per Porto Venere, Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Monterosso, Levanto via Monterosso, Lerici, Tellaro, Palmaria- Pozzale, Palmaria- Terrizzo, Cinque Terre con escursione giornaliera alle: 9.15, 10.15 e 11.15. Per Porto Venere e Palmaria le partenze del pomeriggio sono alle 14.05. Per la tabella completa clicca qui e per consultare i ritorni è sufficiente cliccare su "vedi" in base alla località prescelta.

Come annunciato nei giorni scorsi, il servizio si adegua ai tempi e in una nota ufficiale pubblicata sul sito del consorzio si legge: " A Navigazione Golfodei Poeti Fervono i preparativi per partire con grande entusiasmo da venerdì 30 aprile per tutto il fine settimana e in quelli successivi fino al 16 maggio. Certo, sarà necessario valutare di volta in volta la possibilità che avremo di offrire il servizio, in base all’andamento dei contagi e i conseguenti provvedimenti governativi, ma con l’obiettivo di essere in mare anche a maggio e a giugno in modo sempre più definitivo, fino a partire con decisione per la stagione estiva".

"Siamo consapevoli che anche per quest’anno sarà un turismo di prossimità - proseguono - e per coloro che si potranno spostare tra regioni, e anche per questo motivo abbiamo deciso di attivare un servizio ah hoc per i camminatori pensando al tratto di navigazione più amato dagli spezzini: il viaggio verso l’isola Palmaria dalla Spezia. Nei giorni del 1 e 2 maggio sarà possibile arrivare con la linea classica al Terrizzo e per chi vorrà fare una passeggiata, senza però riuscire a fare l’intero giro dell’isola, garantiremo un rientro dall’isola dal Pozzale su Spezia alle ore 17".

"Per forza di cose, il nostro servizio dovrà partire con un numero contingentato di imbarcazioni e con personale ridotto, ma siamo fiduciosi che il lavoro riprenderà dopo questo lungo anno, così difficile per tutti - concludono -. Per noi, è stato un periodo durante il quale abbiamo lavorato al miglioramento dei nostri servizi e della nostra comunicazione. Rimanete aggiornati. Vi aspettiamo a bordo".