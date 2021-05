Gli occhi aggiuntivi dei volontari su parchi, mercati e la movida

La Spezia - Questa mattina la Giunta Peracchini, su proposta dell’assessore al Commercio Lorenzo Brogi, ha deliberato di approvare e firmare la convenzione fra Comune della Spezia e Gruppo Volontari Protezione Civile - Associazione nazionale Polizia di Stato della Spezia “Armando Femiano” per l’attuazione di servizi di osservazione e presidio mercati e centro cittadino per la gestione di eventi e movida sul territorio comunale. Il provvedimento è volto a favorire l’apporto di volontariato qualificato e politiche di sicurezza, con finalità di osservazione del territorio a tutela dei cittadini in particolare durante lo svolgimento di attività commerciali e manifestazioni su aree pubbliche. Le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” pongono a carico dei Comuni l’obbligo di assicurare il rispetto delle disposizioni previste a contrastare il diffondersi del contagio anche attraverso un servizio di sorveglianza continua. Per questo motivo si è deciso di coinvolgere associazioni di volontariato qualificate in grado di poter presidiare il territorio e garantire ai cittadini le migliori condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dei mercati giornalieri, periodici e per il controllo della movida. “Con la delibera approvata questa mattina - ha dichiarato l’assessore Lorenzo Brogi - prosegue la fattiva collaborazione con ANPS. La volontà di questa convenzione è quella di garantire la massima sicurezza dei cittadini, degli esercenti e dare un aiuto alle forze di polizia che ogni giorno vigilano sull’attuazione delle norme sanitarie anti-Covid. ANPS avrà il compito di vigilare sui parchi, sui nostri mercati, sulla movida cittadina anche con qualche compito di decoro urbano proprio per sostenere la lotta agli incivili. Una convenzione che aiuterà il nostro corpo di polizia locale nelle attività di presidio".