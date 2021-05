Gli insegnanti si mettono in rete, nel ricordo di Maggiordomo e Beretta

La Spezia - Venticinque dirigenti scolastici della provincia della Spezia, consapevoli della complessità dei problemi che ogni giorno si trovano ad affrontare, hanno ritenuto necessario confrontarsi, scambiarsi esperienze, sostenersi vicendevolmente per poter garantire il miglior servizio scolastico all’utenza. A questo fine è stata costituita una rete che potesse essere di supporto nel lavoro quotidiano e per lo sviluppo professionale, consapevoli che l'autonomia scolastica non possa essere coniugata in termini di competizione ma al contrario essere praticata in termini di cooperazione e collaborazione.

Capofila della rete è attualmente Antonio Fini, dirigente dell’ISA 13 di Sarzana.



La rete è intitolata a due grandi dirigenti scolastici recentemente scomparsi: Gian Carlo Beretta e Paola Maggiordomo, due alfieri della scuola pubblica e punti di riferimento per tanti di noi, nella nostra provincia. Beretta, raffinato intellettuale, ha diretto per primo un istituto comprensivo facendo da apripista per i successivi comprensivi istituiti. Sempre pronto al confronto e alla condivisione, non è mai stato geloso del proprio sapere. La collaborazione, la condivisione, la curiosità per il pensiero altrui sono stati la cifra della sua attività professionale e umana. Maggiordomo, grande battagliera per la scuola pubblica, con una vis polemica invidiabile e un temperamento indomito, non ha mai avuto timore di esprimere il suo pensiero sempre lucido e tagliente a difesa della scuola e degli alunni, soprattutto i più fragili. "Intitolare la nostra rete a queste due figure è di buon auspicio e costituisce un impegno per mettere in sinergia le competenze di ognuno per garantire il miglior servizio scolastico al nostro territorio" - spiegano i promotori.



I dirigenti facenti parte della rete

“Gian Carlo Beretta - Paola Maggiordomo, Sinergie in rete”:



Isa13 dott. ANTONIO FINI capofila della rete

ISA1.Dott.ssa MARIA TORRE

ISA2 e Isa 11 dott.ssa SANDRA FABIANI

Isa4 dott. MICHELE BUONGIOVANNI

Isa5 dott.ssa GRAZIA GERANIO

Isa7dott. TIZIANO LUCCHIN

Isa8 dott.ssa LETIZIA VITIELLO

Isa 10 dott.ssa VANDA ZURRIDA

Isa12. Dott.ssa SIMONETTA BETTINOTTI

Isa16 dott.ssa VALERIA BONATTI

Isa 17 dott. LUCA CORTIS

Isa18dott.ssa STEFANIA CAMAIORA

Isa19 dott.ssa CRISTINA ROSI

Isa20 dott.ssa LUCIA CARIGLIA

Isa21 dott.ssa FRANCESCA BALESTRI

Isa22dott. NICOLA IANNALFO

Isa23dott.ssa SONIA QUINZI

Liceo Mazzini dott.ssa FRANCESCA DEL SANTO

Liceo Pacinotti dott.ssa EMMA LUCCHINI

Istituto di Istruzione Superiore Cardarelli dott.ssa SARA CECCHINI

Istituto d’Istruzione Superiore Capellini Sauro dott.ssa CHIARA MURGIA

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Fossati-Da Passano e

Istituto d'istruzione Superiore Einaudi-Chiodo dott. PAOLO MANFREDINI

Istituto Alberghiero G. Casini dott.ssa MARGHERITA GESU

CPIA dott. ANDREA MINGHI