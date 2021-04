Gli anniversari sacerdotali ricordati dal vescovo Palletti

La Spezia - Com’è consuetudine, prima della conclusione della Messa crismale del Giovedì Santo, il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha ricordato i sacerdoti e i diaconi permanenti che compiono date significative nel loro ministero.

In primo luogo ha ricordato don Giovanni Marchi, missionario in Venezuela. Oltre ad essere prossimo ai novant’anni di età, don Marchi, ordinato a Sarzana il 27 giugno 1954, ne compie quest’anno sessantasette di sacerdozio, ed è il decano del clero diocesano per data di ordinazione.

Ricordano invece i sessant’anni di ordinazione i canonici don Alberto Albani, don Italo Sommi e don Fiorenzo Innocenti, salesiano Cinquant’anni fa, nel 1971, è stato invece ordinato don Giuseppe Colombara, anch’egli salesiano. Venticinque anni fa, infine, sono stati ordinati don Marin Victor Lupu, don Mario Villafuerte e il diacono permanente Rolando Zuliani, che proprio durante la Messa crismale ha proclamato il testo del Vangelo.