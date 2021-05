Giorno del Ricordo, chiuso l'incidente diplomatico: iniziative di studio per il prossimo anno

La Spezia - Il comitato spontaneo guidato dal consigliere comunale Oscar Teja e da Stefano Foti, Leonardo Marino, Gian Matteo Giannasi, sorto per il difesa della celebrazione scolastica del Giorno del Ricordo del febbraio scorso, annullata senza valido motivo dall’Ufficio Scolastico Regionale, cui era seguita una lettera di protesta indirizzata al ministro della Pubblica Istruzione sorretta da una petizione di 600 cittadini, ha preso ora atto di una lettera inviata da detto Ufficio alla Consulta Provinciale Studentesca e per conoscenza al Prefetto della Spezia ed al Presidente ANVGD, con la quale esprime apprezzabili concetti sulla validità storica e umana della Giornata del Ricordo.



Ricordiamo che per legge il Giorno del Ricordo mira alla conservazione della memoria sui tragici eventi del confine orientale al termine della II G.M. che causarono morti, sofferenze ed esodo di tanti italiani per il solo fatto di essere tali.



L'Ufficio Scolastico Regionale propone per il prossimo anno iniziative di studio su quei tragici eventi, definiti una vera e propria “strage”, nonché un viaggio della memoria sui luoghi ove tali eventi si verificarono e che ebbero nelle foibe il loro tragico simbolo.



Il comitato ritiene questa lettera una indiretta risposta alle proprie istanze e considera gli impegni presi del tutto condivisibili e atti a considerare chiuso l’incidente nonché punto di partenza per un periodo di più serena e fattiva collaborazione.



Il Comitato intende ringraziare tutti i 600 e passa firmatari della petizione per salvaguardare il Giorno del Ricordo.