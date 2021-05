Giornata internazionale per i bambini scomparsi, l'appello della prefettura ai sindaci

La Spezia - Martedì 25 maggio ricorre la Giornata Internazionale dedicata ai “Bambini scomparsi”, che si propone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul rilevante fenomeno della scomparsa dei minorenni. Il fenomeno assume oggi dimensioni tragiche: ogni anno, in Europa, scompare un milione di bambini, e anche in Italia il numero delle scomparse di minori risulta drammaticamente significativo. Solo pochissimi vengono ritrovati. Una piccola percentuale è vittima di rapimenti, conflitti tra genitori o violenza domestica ma, nella maggior parte dei casi, di tratta o sfruttamento. La scomparsa di minori rappresenta sempre una situazione che deve essere gestita senza ritardo e senza tralasciare nessuna possibilità di ricerca. A tal proposito, è fondamentale non solo accrescere una solida cooperazione interistituzionale, ma anche sensibilizzare e promuovere la collaborazione dell’opinione pubblica.

La Prefettura ha invitato i sindaci ad adottare apposite iniziative, volte a una riflessione sul problema ed alla ulteriore sensibilizzazione delle comunità e degli organismi socio-assistenziali presenti sul territorio. Per dare un segnale di forte coesione e consapevolezza nell’ambito della provincia, nei giorni scorsi, è stato inoltre chiesto ai Sindaci di procedere all’illuminazione del Municipio o di un altro monumento particolarmente significativo per la sera del 25 maggio.