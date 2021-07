Giornata delle Pro Loco, appuntamento a Cadimare

La Spezia - Ieri pomeriggio il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha partecipato alla Giornata Nazionale delle Pro Loco che si è tenuta nel caratteristico borgo marinaro di Cadimare all’evento “Pro Loco: 140 anni di storia”. “La giornata nazionale delle Pro Loco celebrata a Cadimare è stato un momento importante di comunità e di riflessione, perché le Pro Loco non solo raccontano la storia e le radici di un territorio ma soprattutto le proteggono e le tramandano - dichiara il sindaco Peracchini - Il loro significato è proprio quello di essere a favore del luogo, di prodigarsi per la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, ed è stato per me un grande onore essere stato invitato alla manifestazione. Un sentito ringraziamento a tutte loro, in particolare alla Pro Loco di Cadimare promotrice dell’iniziativa e a tutti coloro che ogni giorno si rimboccano le maniche per tutelare le tradizioni, l’identità dei borghi e per mettersi sempre al servizio del prossimo”.