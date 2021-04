Gestione dei cimiteri comunali: sindacati divisi

La Spezia - Dati differenti e sindacati in disaccordo. Una lettera da parte della Macroservice nella quale esprime perplessità sulla seduta della III commissione consiliare che si è tenuta questo pomeriggio. Si apre così una strada che si annuncia complessa e delicata per gli approfondimenti in merito alla gestione dei servizi cimiteriali spezzini.

Ad aprire è stato il presidente Cenerini che ha spiegato quanto è accaduto con la lettera: "Abbiamo ricevuto questa missiva e sarà mio dovere farla arrivare a tutti i commissari, aggiungo anche di aver risposto che questa sede è aperta al dibattito e che potranno intervenire quando vorranno".

A riassumere la vicenda è stato il consigliere Melley che ha ripercorso quanto già illustrato, tramite note stampa e conferenze da Cisl e Cgil. In sostanza è stato ribadito che nell'ambito cimiteriale l'organico insufficiente, sono arrivate delle lettere di richiamo anche in violazione degli accordi sindacali, due licenziamenti finiti in tribunale e una vertenza pronta se non verranno ripristinate le condizioni originali dell'appalto per i servizi cimiteriali. Inoltre, i conti sul costo del lavoro non tornerebbero.

L'intervento del consigliere Melley è stato seguito da quello dei sindacati Cisl e Cgil, oggi rappresentati da Enrico Raffellini di Fisascat Cisl, Clarke Ruggeri di Cisl, Luca Comiti di Cgil e Daniele Viviani di Filcams Cgil.

Come detto, l'intera vicenda era stata raccontata a più riprese (qui) ma nel corso della rinione di oggi è emerso che tra le delegazioni sindacali c'è divisione. Il primo a metterla in evidenza è stato Raffellini: "I dati ci sono stati forniti tramite un accesso agli atti del Comune della Spezia. Noi denunciamo una situazione, a nostro avviso critica, un'altra delegazione invece sostiene che vada tutto bene".

Non è tardato l'intervento delle segreteria della Uil di Marco Furletti, che a sua volta ha dato una panoramica della situazione, opposta a quella dei colleghi di Cgil e Cils: "Abbiamo sempre seguito con attenzione la vicenda e quando c'è stato il cambio d'appalto abbiamo permesso che venissero garantiti i diritti dei lavoratori. E la situazione che denuciano le altre delegazioni non trovano riscontro tra i lavoratori iscritti al nostro sindacato".

Una spaccatura evidente che ha generato perplessità tra i commissari consiglieri che hanno chiesto di poter accedere a tutti i dati raccolti dalle sigle sindacali per avere un quadro chiaro dell'intera vicenda.

Tra i presenti anche l'assessore Ivani e l'ingegner Canneti. L'assessore ha spiegato: "Sin dal mio insediamento e sollecitato dalle rimostranze sindacali, per garantire i diritti dei lavoratori, ho partecipato a oltre sei incontri e io stesso non ho una situazione chiara. Ho detto anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che quello che sta accadendo tra di loro è una siutazione anomala: ci sono due visioni completamente differenti".

E' chiaro che la situazione non si è risolta in questa seduta e nelle prossime settimane seguiranno ulteriori approfondimenti. Nel corso della riunione ci sono stati più scambi anche con l'ingegner Canneti che ha ribadito: "Noi abbiamo sempre lavorato per garantire i diritti ai lavoratori ma i dati forniti dalle sigle Cgil e Cisl sono differenti rispetto a quelli in nostro possesso".

La divisione sindacale e la necessità di approfondire la questione, nell'interesse di come vengono spesi i soldi dei cittadini (per citare Cenerini), sono stati al centro di tutto il dibattito nel corso del quale poi Raffellini ha puntualizzato: "I dati sono stati reperiti tramite il Comune, poi sediamoci a un tavolo e vediamo chi ha sbagliato".

Si preannuncia una questione tutt'altro che semplice da sviscerare, intanto, tutti i dati e la riunione completa li trovate qua sotto, nella versione integrale del dibattito.