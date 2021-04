Gesta srl diventa società Benefit

La Spezia - Modificando il proprio Statuto sociale, Gesta è diventata una Società Benefit, la prima in provincia della Spezia e fra le prime in Italia. Le Società Benefit sono state introdotte nel nostro Paese con la Legge 208/2015 con la volontà di

far emergere l’agire imprenditoriale capace di “innovazione positiva” in grado di produrre benefici per l’azienda e per i collaboratori, per i soci, per i clienti e i fornitori, per tutta la comunità e per l’ambiente, fondendo questa “tensione positiva” con la libera ed essenziale ricerca del profitto. Le Società Benefit rappresentano un’evoluzione del concetto di Azienda poiché integrano nei propri scopi, oltre agli obiettivi di profitto, il perseguimento di un impatto positivo sulla comunità, nel suo insieme di persone e ambiente. "La nostra decisione è maturata guardando al nostro interno e a tutte le azioni benefit che già realizzavamo, mettendole a sistema con l’impegno statutario di pubblicare ogni anno sul nostro

sito la Relazione d’impatto, che sarà allegata anche al Bilancio d’esercizio, come rendicontazione di ciò che è stato pianificato come attività benefit annuale con l’intento di essere protagonisti di un futuro e di una crescita sostenibile.



Per questo ci piace ricordare Giorgio Fuà (1919 – 2000): «La caratteristica di un imprenditore è dare un senso ed uno scopo al lavoro altrui. Gli imprenditori-leader non puntano solo al profitto ma amano il loro prodotto, sanno motivare i loro collaboratori senza autoritarismo, cercano di far crescere l’ambiente che li ha visti crescere.» Questa importante scelta consentirà a Gesta anche di differenziarsi sul mercato, di misurare e migliorare le proprie performance e risparmiare, di attrarre talenti e ispirare i propri partner, di far parte di un movimento globale con valori positivi e di condividere gli obiettivi, di ridurre il proprio impatto ambientale, di proporre nuova consulenza e formazione – il suo mestiere da sempre – alle Società che vorranno seguire la sua strada e diventare Società Benefit. Il prossimo e imminente passo sarà quello di giungere alla Certificazione B Corporation rilasciata da B Lab con un valore e una riconoscibilità mondiale.