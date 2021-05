Gazebo di Forza Italia in Via Fratelli Rosselli

La Spezia - Forza Italia, oggi, sabato 29 maggio alla Spezia, dalle 15,30 alle 19,30, allestisce il gazebo collocato tra via Fratelli Rosselli e via Prione. Il direttivo provinciale con il commissario straordinario Nanni Grazzini e il suo vice Giorgio Cozzani, oltre al commissario cittadino Francesco Sergiampietri e a numerosi responsabili dei dipartimenti locali, saranno lieti di salutare i cittadini, gli elettori e i militanti per la chiusura della campagna tesseramenti 2021. "Una bella occasione - si legge in una nota - per discutere insieme delle prossime elezioni amministrative e dei progetti di riforma che, a livello nazionale e a livello locale, saranno messi in agenda nei prossimi mesi, dando continuità al lavoro svolto da Forza Italia per il governo del Paese: vi aspettiamo".