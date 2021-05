Gadget Aziendali da Offrire Tutto l’Anno

La Spezia - Lo sai qual è l’asset più importante per ogni azienda?



Domanda facile: i clienti!



Il successo delle imprese si misura non solo in profitti ma anche in base a un parametro semplice ma importantissimo: la customer retention.

Per customer retention si intende la capacità di mantenere i propri clienti sul lungo periodo: avere la capacità di rimanere il brand preferito di un numero cospicuo di persone la dice lunga sulla qualità del prodotto o servizio offerto, e risulta molto meno costoso e più redditizio che investire per attirare un pubblico sempre nuovo.

Come fare a mantenere alta l’attenzione dei tuoi clienti?

Oltre a un ottimo prodotto/servizio e a un eccellente assistenza post-vendita, numerose strategie di marketing possono servire allo scopo, e tra queste una delle più semplici, economiche ed efficaci si basa sui regali promozionali.

Vuoi scoprire quali sono i migliori gadget aziendali da regalare tutto l’anno?

Ecco qualche idea in base al tipo di cliente a cui sono destinati.



Il Cliente Hi-Tech



Possiede sempre lo smartphone più recente, è sempre informato sulle più recenti innovazioni tecnologiche ed è iper-connesso.

Il cliente hi-tech è facile da accontentare: auricolari Bluetooth, power bank a ricarica solare e pennine USB di ogni forma e dimensione sono regali adatti a un pubblico giovane e dinamico come i tuoi clienti business.



Il Cliente Eco-Friendly



Ha detto no ai materiali monouso, ricicla tutto e acquista solo prodotti ecologici e di provenienza certificata.

Il cliente eco-friendly è sempre più attento al benessere del pianeta e lo dimostra in ogni scelta.

Se hai la fortuna di essere fra le aziende preferite da un pubblico responsabile, sai già che i regali promozionali più adatti sono rigorosamente in materiali riciclati e organici, come la borsa in tela o il taccuino pubblicitario in carta riciclata e bambù.

Un’altra idea sono i gadget che riducono gli sprechi, come le borracce riutilizzabili e le tazze personalizzate da utilizzare al posto dei bicchieri monouso.



Il Cliente in Home Office



Di questi tempi ne avrai tanti: se i tuoi clienti sono soliti lavorare in ufficio e stanno lavorando da casa a causa del Covid, puoi offrire loro gadget promozionali da ufficio che rendano le loro giornate migliori.

Puoi scegliere tra oggetti da scrivania come tappetini per il mouse, tastiere personalizzate e set di cancelleria con logo, oppure puoi puntare sui gadget per la pausa caffè o il tempo libero come tazze termiche, the e infusi, giochi antistress e simili.

Sfoglia il catalogo Maxilia.it per qualche idea in più.



Il Cliente Sportivo



Sempre col borsone da palestra in auto, i suoi hobby comprendono trekking e passeggiate all’aria aperta.

Ai tuoi clienti sportivi regala zaini, marsupi, borracce, occhiali da sole, borsoni e asciugamani da usare in palestra o in piscina.

Ricorda che tutti questi oggetti verranno utilizzati in luoghi pubblici, per cui assicurati che il tuo logo e nome siano ben visibili e che la qualità dei prodotti e della stampa realizzata sia alta e in grado di attirare quanta più attenzione possibile.



Il Cliente Goloso



Buongustaio per eccellenza, è interessato alla cucina e all’arte della buona tavola.

Offri una selezione di prodotti gourmet, caffè o cioccolata da degustazione, apribottiglie con scatola porta-vino, un ricettario con ingredienti inclusi o un kit per la preparazione della birra!



Il Regalo Giusto per Farti Notare

Che i tuoi clienti siano appassionati di alta gastronomia o siano interessati a sfidare le altezze, mostra quanto tieni a loro offrendo regali che incontrino i loro gusti in ogni momento dell’anno.

Mostrandoti attento alle loro esigenze, gusti e desideri eviterai che i tuoi omaggi siano solo un altro gadget aziendale banale ricevuto a Natale, trasformando un piccolo gesto in un regalo di valore che i tuoi clienti potranno apprezzare e ricordare a lungo.

Scegli i migliori gadget promozionali, personalizzali al meglio con grafiche d’impatto e metti ben in rilievo il tuo logo per la massima visibilità.