Futuro Enel, politica e sindacati chiedono chiarezza

La Spezia - Chiarezza sulle prospettive future. E' quello che chiedono la città, la politica e i sindacati riguardo alla centrale Enel di Vallegrande. Le infinite vicissitudini e i continui rinvii della data di addio al carbone ammantano l'area come una enorme nuvola di polvere che impedisce di indovinare i contorni di quello che sarà il destino dello stabilimento. Enel, anche grazie al rinvio dei termini per la presentazione della autorizzazioni relative alla produzione 2023 in regime di capacity market, punta all'installazione di un impianto a gas, a ciclo aperto o combinato? Come si concluderà l'iter di Via in fase di conclusione al ministero della Transizione ecologica? Il sistema energetico nazionale può contare su soluzioni alternative per gestire la fase di transizione verso la produzione da sole fonti rinnovabili?



Il bisogno di risposte è emerso ancora una volta nei giorni scorsi, nel corso di una commissione consiliare che prevedeva l'audizione dei parlamentari spezzini e che si è conclusa con l'approvazione delle proposta dell'onorevole di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi, ovvero quella di elaborare un documento comune, firmato da tutti i rappresentanti spezzini a Roma, in cui si richiamino i pronunciamenti del consiglio comunale e di quello regionale (quando ci sarà, la pratica è stata licenziata dalla commissione all'unanimità) con cui è stato ribadito il no alla prosecuzione dell'uso dei combustibili fossili nell'impianto cittadino, che sia carbone o gas.

Gagliardi, presente in commissione insieme al collega della Lega Lorenzo Viviani, anche a nome della senatrice leghista e sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli (assenti per impegni istituzionali il ministro Andrea Orlando e la deputata Raffaella Paita), ha comunicato di aver depositato una nuova interrogazione parlamentare proprio nei giorni scorsi, per conoscere le ragioni che hanno spinto il Mite a prorogare i termini per l'autorizzazione del progetto turbogas senza l'applicazione di sanzioni per lo sforamento dei termini. "E' molto importante procedere unitariamente su questo tema, vista la rilevanza ambientale, sanitaria e occupazionale rappresentata dalla centrale nel nostro territorio - ha aggiunto la parlamentare - perciò mi auguro che non si faccia a gara a piantare bandiere di partito, altrimenti non sarà possibile alcuna condivisione. Non sarebbe utile per i cittadini e comprometterebbe il raggiungimento del risultato".



Dai sindacati nazionali, come detto, un altro grido d'allarme, con la richiesta ri-convocazione del tavolo tecnico per il phase-out carbone per gli impianti Enel Civitavecchia, Brindisi, Fusina e, appunto, La Spezia.

"Lo scorso 30 giugno - ricordano le sigle - il ministero della Transizione ecologica, con un proprio atto di indirizzo, ha prorogato di 4 mesi il termine per la presentazione dei titoli autorizzativi per gli impianti (tra gli altri) di Fusina e La Spezia. Alcune prese di posizione assunte da singole amministrazioni o da forze politiche impattano significativamente sulle concrete possibilità di trasformazione degli impianti in argomento, secondo i progetti sottoposti alle istituzioni, con il rischio effettivo che alcuni di essi non giungano a buon fine. In alcuni casi, nei tavoli tecnici che stanno esaminando le Valutazioni di impatto ambientale, viene la richiesta di ridimensionare la capacità degli impianti a gas necessari per il phase out dal carbone".



E’ questo il caso di Civitavecchia e di Brindisi, dove viene richiesto il dimezzamento della potenza finale degli impianti di produzione una volta convertiti a gas. "Ricordiamo che le condizioni di contesto, che avevano portato a identificare le misure necessarie per poter pervenire nei tempi previsti alla cessazione dell’uso del carbone, erano stati identificate a valle di incontri con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati e con la validazione di Terna. Riteniamo che una modifica delle citate misure, e quindi anche della taglia degli impianti a gas necessari a garantire l’equilibrio del sistema elettrico in assenza della produzione a carbone debba essere sottoposta ad analoga verifica e dibattito pubblico, per verificarne la sostenibilità tecnica impedendo che si corrano gravi rischi per l’equilibrio del sistema elettrico, ma anche la sostenibilità ecologica e sociale, soprattutto dal punto di vista degli impatti sulla occupazione diretta e indotta. Altro elemento che valutiamo in modo critico - proseguono le sigle - è la ventilata possibilità che Enel, per gli impianti della Spezia e di Fusina, non proceda a una loro conversione a ciclo combinato, ma solo a una trasformazione degli stessi in impianti a ciclo aperto. Ricordando che in tale eventualità l’impatto negativo dal punto di vista occupazionale sarebbe ulteriormente pesante, mentre non si avrebbe il beneficio ambientale che invece è garantito dai cicli combinati.

Per affrontare questi temi, in modo chiaro e trasparente e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ed in generale affrontare il proseguimento del percorso che deve portare alla cessazione dall’uso del carbone nella produzione termoelettrica, chiediamo la riattivazione dei tavoli istituzionali già riunitisi sullo stesso tema nei mesi di giugno/luglio 2019 e di gennaio/febbraio 2020".