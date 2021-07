Francesi e tedeschi, sono loro i turisti del 2021: "Effetto Luca? Sì ma non troppo"

La Spezia - Su e giù per Via del Prione dalla stazione sino al mare e ritorno al punto di partenza passando per Corso Cavour e Piazza del Mercato. Un must del centro storico spezzino che finalmente inizia a pullulare di gente dopo i lunghissimi mesi della pandemia quando il lockdown e il coprifuoco svuotavano malinconicamente le vie dello struscio. A guardarle oggi, con occhio superficiale, sembra davvero che il peggio sia passato ma è evidente che una vicenda planetaria come un'epidemia di queste proporzioni abbia messo a dura prova gli umori e le tasche degli italiani e così degli spezzini. Per capire se la strada che s'intravede sia quella giusta per tornare ai numeri e alle speranze del 2019, meglio dunque affidarsi ai numeri e ai pareri degli addetti ai lavori. Un punto della situazione con i due principali punto informativi del Comune della Spezia, come misurare la pressione ai turisti ma soprattutto a quella vasta categoria di operatori che col turismo mangia, reduce da un anno e mezzo di incubi.



Nessuna coda ma diverse persone entrano nel point di Via del Prione, nei locali adiacenti il Museo "Amedeo Lia". Sono per lo più italiani ma iniziano a sentirsi idiomi diversi: "Abbiamo contato 1150 passaggi nel mese di giugno, furono 350 a maggio: s'inizia a vedere qualcosa di diverso dopo tanto tempo - spiegano i gentili operatori - Presenze straniere iniziano ad essercene, gli italiani arrivano nel fine settimana e dormono a Spezia". Un capoluogo che tuttavia rimane in coda alle Cinque Terre: "Il giro è quello. Cinque Terre e Porto Venere, qualcuno a Lerici e un po' di centro cittadino da vedere nei tempi morti, fra un passaggio e l'altro, un trasporto, un check-in. Vengono per fare trekking e godersi in generale l'outdoor. Si muovono in treno, ma anche in battello". Chiedono mappe e informazioni: "In verità vengono anche molti spezzini, curiosi di conoscere i nuovi itinerari su liberty e futurismo". E lo sharing come sta funzionando? La scorsa settimana il Comune ha aggiunto alle pre-esistenti opzioni di biciclette e monopattini, anche gli scooter: "E' raro che chiedano di questi servizi di trasporto alternativo, manca forse l'abitudine e poi il centro cittadino effettivamente è veramente molto godibile anche a piedi. Magari possono essere utili per chi pernotta in perfieria". Francesi e tedeschi, su tutti: è una certezza. C'è un effetto "Luca" alla Spezia? "Sì ma non troppo. Vogliono sapere magari i luoghi del cartone ma questo inevitabilmente accade di più alle Cinque Terre".



Da Via del Prione a Piazza Verdi, dove troviamo l'operatrice Erika Giorgetti, con materiale informativo da distribuire sotto il gazebo. Una zona che inevitabilmente sconta l'assenza delle crociere e di quella quota di visitatori che scende dalla nave o per un giro in centro storico che spesso parte proprio dalla piazza firmata da Vannetti-Buren, o per raggiungere la stazione ferroviaria e le Cinque Terre: "Per ora non c'è molta affluenza. Forse il punto non è favorevole, so che dovrebbe essere spostato in Piazza Mentana e probabilmente presto saremo là. Qui ci chiedono informazioni sulle mappe, sugli orari dei battelli". Francesi e italiani, qualche tefesco: sempre loro, insomma. "Ci chiedono dove prendere l'autobus per Porto Venere, qualche consiglio su come muoversi e cosa fare in centro storico, orari dei traghetti, specialmente i francesi". Onesto dire che senza le Cinque Terre, il capoluogo al momento non potrebbe farcela da solo: "Spezia la conoscono meno ma noi cerchiamo di tenerli qui il più possibile". Con professionalità ed empatia.