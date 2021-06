Fra le migliori gelaterie scelte da Gambero Rosso c'è anche "La Stella Marina"

La Spezia - Anche nell'edizione 2021 c'è un'insegna spezzina sulla Guida delle gelaterie del Gambero Rosso che anche quest'anno ha distribuito i suoi coni, sinonimo di qualità, alle tantissime attività italiane che producono gelato artigianale. Fra queste anche la gelateria “Stella Marina” della Spezia che ha confermato il punteggio dell'anno scorso rappresentando così la nostra provincia a livello regionale. I “Tre coni” sono andati alla Cremeria Spinola di Chiavari e a “Profumo” di Genova, mentre “Due coni” sono andati – oltre alla gelateria di via Sforza – a “La casa del gelato” di Albenga, “Pastorino” di Calice Ligure, “Gelatina” di Genova, “Massimiliano Chiumeo di Genova, “Cremeria Sestri” di Sestri Ponente e “100% Naturale” di Sestri Levante.

In merito alla gelateria spezzina Gambero Rosso mette in risalto “la sensibilità nella scelta di ingredienti semplici, genuini in gelati squisiti e leggeri”.