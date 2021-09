Fibromialgia, nasce alla Spezia un gruppo di aiuto

La Spezia - L'associazione Comitato Fibromialgici Uniti - Italia OdV organizza alla Spezia un gruppo di Auto-mutuo-aiuto per le persone che soffrono di Fibromialgia. Gli incontri si svolgeranno il lunedì, a settimane alterne, a partire dal 13 settembre, dalle 18 alle 20, presso la sala riunioni gestita dall'Associazione ProSpezia Ciassa Brin Aps in Via Castelfidardo 1/1 (ang. Via Roma). A condurre gli incontri sarà la signora Gianna Taverna, referente locale dell'Associazione CFU-Italia OdV. Le persone potranno parlare della loro esperienza con la malattia, soprattutto nell'ottica dell'accettazione della patologia stessa, potranno avere informazioni, scambiarsi opinioni; in seguito verranno inoltre organizzati incontri con specialisti (psicologi, reumatologi, nutrizionisti, fisioterapisti) che nella loro pratica professionale si occupano di Fibromialgia.

Per info rivolgersi via whatsapp al nr, +393924575887 o via mail a cfulaspezia.taverna@gmail.com.