Festa Junina alla Maggiolina

La Spezia - La Festa Junina si festeggia in tutto il Brasile nel mese di giugno. Questa tradizione è stata introdotta dai portoghesi nel XVI secolo ed è legata alla stagione della raccolta del mais ed al solstizio d'estate. In Brasile, oltre a celebrare la raccolta del mais prevede anche iniziative in onore di Sant'Antonio il 13 Giugno, San Giovanni il 24 giugno e San Pietro il 29 giugno. Viene allestito "l'arraial", un tendone delle feste che ospita balli, cerimonie ed i banchi per il cibo. Si balla la "Quadrilha", risalente alle danze tradizionali francesi e un elemento irrinunciabile in questi festeggiamenti è la culinaria tradizionale: Pamonha, canjica, bolos.

La Casa do Brasil della Spezia ha chiamato all'appello le famiglie italo brasiliane della provincia per festeggiare questa occasione, sabato, 19 giugno ore 18 , al Parco della Maggiolina.

La mediatrice linguistico culturale Ana Paula Sena risalta l' importanza di questi momenti di incontro, scambio di idee, cultura e tradizioni per l' integrazione delle famiglie, crescita e approfondimento principalmente dei bambini.