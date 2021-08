Ferragosto spezzino per la spora che insidia bronchi e pomodori

La Spezia - Prosegue il monitoraggio settimanale dei pollini effettuato da Arpal, l'Agenzia regionale per l'ambiente della Liguria. I risultati della settimana 9-15 agosto, spiegano dall'Agenzia, “conferma quanto le condizioni meteo suggerivano: nell'aria ligure, nella settimana di ferragosto, non si sono riscontrate presenze di pollini. Discorso diverso, invece, per le spore fungine di Alternaria, che soprattutto a levante sono presenti con valori significativi”. E già: la stazione Arpal della Spezia ha rilevato una certa concentrazione delle menzionate cellule, che possono essere trasportate dal vento a grande distanza; in particolare è stata registrata una concentrazione di livello medio mercoledì 11 e sabato 14 agosto; mentre ad esempio la centralina di Genova, nel medesimo periodo, non ha incontrato alcuna spora di Alternaria. Ma di che si tratta? Arpal lo illustra avvalendosi di un approfondimento dei colleghi toscani di Arpat, in cui si spiega che questa spora è “presente in atmosfera quasi tutto l’anno, raggiunge concentrazioni sufficienti a causare sintomi allergici soprattutto alla fine della primavera, in estate e in autunno. La sensibilizzazione e l’allergia sono più frequenti nei bambini e negli adolescenti; i sintomi più importanti si manifestano con rino-congiuntivite allergica e asma bronchiale”. Si osserva inoltre che il monitoraggio dell'Alternaria “ha interesse anche in ambito agronomico, poiché è in grado di danneggiare gravemente piante e relativi prodotti (cereali, patate, tabacco, lino, girasole, etc). Le alterazioni da Alternaria sui prodotti vegetali si manifestano con le cosiddette fumaggini che ricoprono la superficie di frutti e foglie (ad esempio, il caratteristico nerume del pomodoro)”.



Nel medesimo approfondimento si spiega quali accorgimenti adottare per limitare l'esposizione dei soggetti allergici, e cioè: all’aperto, evitare, soprattutto in autunno, le aree boschive e le località con abbondante fogliame in decomposizione; evitare di rastrellare le foglie secche e di restare a lungo all’interno e in prossimità di serre; se l’abitazione in cui vive il soggetto allergico si trova in prossimità di campi estesamente coltivati, soprattutto mais, limitare l’apertura delle finestre dopo il raccolto (quando le piante sono secche) e mentre vengono effettuati i lavori di aratura e movimentazione del terreno agricolo, in quanto disperdono in aria grandi quantità di spore, soprattutto di Alternaria. Negli ambienti chiusi: mantenere bassa l’umidità e ventilare adeguatamente gli ambienti per impedire la crescita delle muffe; cercare di eliminare le muffe dalle pareti con trattamenti adeguati; ventilare di frequenza la casa, in particolare bagno e cucina, e le case di vacanza, in quanto restando chiuse per molto tempo, favoriscono la proliferazione di spore; controllare la presenza nel frigorifero di alimenti ammuffiti e procedere con ragionevole frequenza alla pulizia dell’elettrodomestico evitare di porre i mobili a stretto contatto delle pareti, in maniera da farvi circolare l’aria.